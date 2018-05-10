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Ли Кэцян выступил на 6-м Торгово-промышленном саммите Китая, Японии и РК
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Ли Кэцян выступил на 6-м Торгово-промышленном саммите Китая, Японии и РК 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Токио, 9 мая /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня днем в Токио совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином принял участие в 6-м Торгово-промышленном саммите Китая, Японии и РК, на котором выступил в речью. Фотографии Синьхуа
Токио, 9 мая /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня днем в Токио совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином принял участие в 6-м Торгово-промышленном саммите Китая, Японии и РК, на котором выступил в речью. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
Ли Кэцян на встрече руководителей Китая, Японии и Республики Корея подчеркнул необходимость содействия миру, стабильности и процветанию в Азии РГАФД передал Китаю архивную звукозапись с показаниями японских захватчиков о преступлениях с бактериологическим оружием В провинции Хубэй продолжается строительство грузовой железной дороги
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