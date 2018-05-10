Ли Кэцян выступил на 6-м Торгово-промышленном саммите Китая, Японии и РК

Токио, 9 мая /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня днем в Токио совместно с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином принял участие в 6-м Торгово-промышленном саммите Китая, Японии и РК, на котором выступил в речью. Фотографии Синьхуа