Крестьянский труд на майских полях

Пекин, 9 мая / Синьхуа / — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа

Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа