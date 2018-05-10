Крестьянский труд на майских полях 

Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа