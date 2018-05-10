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Крестьянский труд на майских полях
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Крестьянский труд на майских полях 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Пользуясь погожими майскими днями, китайские крестьяне без устали трудятся на полях по всей стране. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
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