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В 2017 г. в Пекине было зарегистрировано более 260 тыс. товарных знаков
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В 2017 г. в Пекине было зарегистрировано более 260 тыс. товарных знаков 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 10 мая /Синьхуа/ — В 2017 г. в Пекине было зарегистрировано более 260 тыс. товарных знаков. Об этом сообщило Торгово-промышленное управление города Пекин.
В прошлом году число заявок на регистрацию товарных знаков в китайской столице составило 320 тыс. 933, в то время как число фактически зарегистрированных товарных знаков достигло 264 тыс. 853, говорится в докладе ведомства.
В конце 2017 г. в Пекине насчитывалось более 2,1 млн субъектов рынка, при этом на каждые 10 тыс. субъектов приходилось 5554 зарегистрированных товарных знака — больше, чем в любом другом городе Китая.
Большая часть зарегистрированных товарных знаков пришлась на компании, занятые в таких сферах как продажа рекламы, электроника, образование, развлечения, а также телекоммуникационные услуги, что свидетельствует о постепенном улучшении промышленной структуры Пекина. -0-
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