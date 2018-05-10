В 2017 г. в Пекине было зарегистрировано более 260 тыс. товарных знаков

Пекин, 10 мая / Синьхуа / — В 2017 г. в Пекине было зарегистрировано более 260 тыс. товарных знаков. Об этом сообщило Торгово-промышленное управление города Пекин.

В прошлом году число заявок на регистрацию товарных знаков в китайской столице составило 320 тыс. 933, в то время как число фактически зарегистрированных товарных знаков достигло 264 тыс. 853, говорится в докладе ведомства.

В конце 2017 г. в Пекине насчитывалось более 2,1 млн субъектов рынка, при этом на каждые 10 тыс. субъектов приходилось 5554 зарегистрированных товарных знака — больше, чем в любом другом городе Китая

Большая часть зарегистрированных товарных знаков пришлась на компании, занятые в таких сферах как продажа рекламы, электроника, образование, развлечения, а также телекоммуникационные услуги, что свидетельствует о постепенном улучшении промышленной структуры Пекина. -0-