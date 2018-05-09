Ли Кэцян встретился с президентом РК Мун Чжэ Ином 

Токио, 9 мая /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня во второй половине дня по местному времени встретился здесь с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.
Ли Кэцян указал, что Китай и РК — близкие дружественные соседи и важные партнеры по сотрудничеству. Китай намерен совместно с РК усиливать стратегические контакты, укреплять политическое взаимодоверие, углублять взаимовыгодное сотрудничество, стимулировать дальнейшее смягчение напряженности в регионе. КНР надеется, что РК будет продолжать надлежащим образом разрешать проблемы в связи с комплексом ПРО THAAD. Стороны должны усиливать стыковку стратегий развития, углублять сотрудничество по различным направлениям и расширять взаимную выгоду и общий выигрыш.
Ли Кэцян отметил, что в рамках этой встречи руководителей КНР, Японии и РК был достигнут ряд новых договоренностей по таким областям, как усиление сотрудничества, обеспечение стабильности в регионе и продвижение регионального развития. После завершения мероприятия Китай примет на себя роль страны-председателя в рамках механизма сотрудничества КНР, Японии и РК и надеется совместно с Японией и РК усиливать взаимодоверие, двигаться в одном направлении и стимулировать сотрудничество между тремя странами и процесс региональной интеграции.
Мун Чжэ Ин выступил с поздравлениями по поводу достигнутых на встрече руководителей РК, КНР и Японии положительных результатов. Недавно была успешно проведена встреча лидеров РК и КНДР. Он выразил благодарность Китаю за его посильную поддержку и содействие и надеется, что Китай будет продолжать оказание поддержки и на последующих этапах в рамках встречи глав КНДР и США, а также в ходе мирного процесса на Корейском полуострове. —0—