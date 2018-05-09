Глава администрации САР Аомэнь встретился с министром иностранных дел Таиланда 

Бангкок, 9 мая /Синьхуа/ — Глава администрации САР Аомэнь Цуй Шиань сегодня прибыл в Бангкок в рамках поездки в Таиланд и встретился с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем.
Стороны присутствовали при подписании меморандума о взаимопонимании по установлению побратимских связей между САР Аомэнь и городом Пукет /Таиланд/, а также приняли участие в пресс-конференции.
Цуй Шиань во время встречи с журналистами отметил, что при всестороннем содействии центрального правительства КНР Аомэнь активно принимает участие в формировании «Пояса и пути» и региона «Большого залива» Гуандун-Сянган-Аомэнь. Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии — важные партнеры Аомэнь по сотрудничеству. Аомэнь намерен последовательно расширять сотрудничество с Таиландом по таким направлениям, как образование, традиционная медицина и фармацевтика, рынки португалоговорящих стран. —0—