Глава администрации САР Аомэнь встретился с министром иностранных дел Таиланда

Бангкок , 9 мая / Синьхуа / — Глава администрации САР Аомэнь Цуй Шиань сегодня прибыл в Бангкок в рамках поездки в Таиланд и встретился с министром иностранных дел Таиланда Доном Прамудвинаем.

Стороны присутствовали при подписании меморандума о взаимопонимании по установлению побратимских связей между САР Аомэнь и городом Пукет /Таиланд/, а также приняли участие в пресс-конференции.