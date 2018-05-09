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Президент Мьянмы Вин Мьин встретился с министром общественной безопасности КНР
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Президент Мьянмы Вин Мьин встретился с министром общественной безопасности КНР 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нейпьидо, 9 мая /Синьхуа/ — Президент Мьянмы Вин Мьин сегодня встретился здесь с членом Госсовета КНР, министром общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи.
Чжао Кэчжи указал, что председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативы формирования международных отношений нового типа и человеческого сообщества единой судьбы, которые открыли еще более обширные перспективы для развития отношений между Китаем и Мьянмой. Китай и Мьянма — добрые соседи, которые связаны горами и реками. Китай уделяет повышенное внимание развитию отношений с Мьянмой. Сотрудничество между Китаем и Мьянмой в сферах безопасности и правоприменения — важная составная часть двусторонних отношений, и Китай намерен в дальнейшем укреплять сотрудничество по обеспечению безопасности в рамках инициативы «Пояса и пути», углублять практическую кооперацию по таким направлениям, как борьба с наркотиками и телекоммуникационным мошенничеством, совместно отстаивать социально-экономическое развитие обеих стран и их безопасность и стабильность.
Вин Мьин поблагодарил Китай за оказываемые Мьянме в течение продолжительного времени ценную поддержку и бескорыстную помощь. Дружба между Мьянмой и Китаем имеет глубокие основы. Он выразил надежду на усиление сотрудничества по формированию таких проектов «Пояса и пути», как экономический коридор Мьянма-Китай, на достижение еще больших успехов в сотрудничестве по правоприменению и безопасности и на принесение еще большей пользы народам обеих стран. —0—
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