Китай и Вьетнам выпустили в залив Бэйбу 43 млн рыб и креветок 

Наньнин, 9 мая /Синьхуа/ — Представители из Китая и Вьетнама во вторник выпустили на волю 43 млн мальков рыб и креветок в залив Бэйбу, расположенный на границе двух государств.
Шесть видов рыб и два вида креветок были выпущены в устье близ города Дунсин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/.
Выпуск в залив рыб и креветок был проведен в рамках совместных усилий двух стран по увеличению биоразнообразия и охране рыбных ресурсов в районе.
Залив Бэйбу традиционно является местом рыбной ловли для рыбаков двух стран. В 2000 г. Китай и Вьетнам подписали соглашения о демаркации залива и сотрудничестве в сфере рыболовства. -0-