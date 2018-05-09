Китай и Вьетнам выпустили в залив Бэйбу 43 млн рыб и креветок

Наньнин, 9 мая / Синьхуа / — Представители из Китая Вьетнама во вторник выпустили на волю 43 млн мальков рыб и креветок в залив Бэйбу, расположенный на границе двух государств.

Шесть видов рыб и два вида креветок были выпущены в устье близ города Дунсин Гуанси-Чжуанского автономного района /Южный Китай/.

Выпуск в залив рыб и креветок был проведен в рамках совместных усилий двух стран по увеличению биоразнообразия и охране рыбных ресурсов в районе.

Залив Бэйбу традиционно является местом рыбной ловли для рыбаков двух стран. В 2000 г. Китай и Вьетнам подписали соглашения о демаркации залива и сотрудничестве в сфере рыболовства. -0-