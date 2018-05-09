Эксклюзив: Дело мира и дружбы между Японией и Китаем должно выйти на новый этап развития — бывший посол Японии в…

По приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 8-11 мая принимает участие в 7-й встрече руководителей Китая, Японии и Республики Корея /РК/, а также наносит официальный визит в Японию. Это первый официальный визит главы китайского правительства в Японию за 8 лет.

По мнению М. Юдзи, нынешний визит Ли Кэцяна дает возможность для возвращения японо-китайских отношений в правильное русло. Как подчеркнул экс-посол, если поддерживать мир и сотрудничество, то двусторонние отношения, естественно, углубятся. Он выразил надежду, что обе стороны приложат усилия для укрепления политического взаимодоверия, расширения обоюдовыигрышного сотрудничества в экономической сфере и улучшения отношения народов Китая и Японии друг к другу.

М. Юдзи подчеркнул, что дух правильного отношения к истории и обращения взора в будущее служит основой для углубления политического взаимодоверия. Японии следует неустанно извлекать уроки из довоенной истории, чтобы укрепить свои позиции в качестве мирной страны, являющиеся фундаментом для дружбы с Китаем.

В нынешнем году отмечается 40-я годовщина подписания Японо-китайского договора о мире и дружбы. М. Юдзи выразил надежду, что японский народ, особенно молодежь, ознакомится с историей японской агрессии против Китая, а китайский народ — с историей мирного пути Японии после войны и ее помощи Китаю в проведении политики реформ и открытости и осуществлении экономического развития.

М. Юдзи считает весьма важной активизацию прямых контактов между народами двух государств путем организации различных мероприятий.

М. Юдзи советует Японии принять активное участие в развитии «Пояса и пути». Он заявил, что «Пояс и путь» принесет пользу Азии и всему миру, укрепление японо-китайского сотрудничества в рамках этой инициативы позитивно скажется и на других странах. Экс-посол выразил надежду, что Япония и Китай наладят предметное сотрудничество в рамках «Пояса и пути», выразив уверенность, что это станет символом японо-китайских отношений в новую эпоху.

Говоря о 7-й встрече руководителей Китая, Японии и РК, М. Юдзи выразил надежду, что три страны смогут создать высокоуровневую систему свободной торговли, что будет способствовать укреплению тенденций либерализации в глобальной торговле.

М. Юдзи во время прошедшей в декабре 2008 года первой встречи руководителей Китая, Японии и РК находился в Пекине в качестве посла. Он заявил, что был рад официальному введению этого механизма. Прямой диалог между руководителями трех стран, обсуждение вопросов мира и развития непременно приносят положительные результаты, добавил экс-посол. —0—