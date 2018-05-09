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Абэ намерен посетить КНР до конца года и ждет Си Цзиньпина с ответным визитом
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Абэ намерен посетить КНР до конца года и ждет Си Цзиньпина с ответным визитом 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен до конца этого года посетить Китай и ожидает председателя КНР Си Цзиньпина с ответным визитом в следующем году. Как сообщило агентство Kyodo, об этом глава правительства заявил в среду на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
"Я хотел бы создать стабильный обмен [визитами] на высшем уровне. Также я хотел бы содействовать всестороннему укреплению отношений между Японией и Китаем и вывести их на новый уровень", — сказал Абэ.
Ли Кэцян в свою очередь добавил, что восстановление отношений двух стран принесет выгоду не только региону Северо-Восточной Азии, но и будет отвечать общемировым интересам.
Премьер Госсовета КНР находится с официальным визитом в Японии. Ранее он принял участие в трехсторонней встрече с участием президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. В программу его четырехдневной поездки в Японию также входят аудиенция у императора Акихито, встречи с представителями правящих кругов и оппозиционных партий, участие в торжественном приеме в честь 40-летней годовщины подписания между Китаем и Японией Договора о мире и дружбе.
Ранее японские СМИ сообщали, что визит Си Цзиньпина в Японию в следующем году может быть приурочен к проведению в городе Осака саммита G20.
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