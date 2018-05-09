Китай подписал контракт на участие в ЭКСПО-2020 в Дубае

Дубай , 9 мая / Синьхуа / — Во вторник состоялась церемония подписания контракта на участие Китая в ЭКСПО-2020 в Дубае, что ознаменовало всестороннее начало соответствующей подготовительной работы китайской стороны.

Государственный министр ОАЭ по международному сотрудничеству, генеральный директор «Дубай ЭКСПО-2020» Рим Аль Хашими поблагодарила Китай за огромную поддержку ЭКСПО, отметив, что активное участие китайской стороны продемонстрировало высоту и уровень отношений стратегического партнерства между ОАЭ и Китаем. По ее словам, в современном мире Китай занимает лидирующую позицию в сфере научно-технических инноваций, поэтому ОАЭ надеются, что на платформе ЭКСПО в Дубае Китай покажет самые передовые технологии и результаты инновационной деятельности.

Генеральный представитель правительства КНР по китайскому павильону на ЭКСПО в Дубае, заместитель руководителя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чжан Вэй заявил корр. Синьхуа, что на ЭКСПО-2020 Китай построит сверхбольшой павильон площадью 4636 кв. м, девизом которого станет «Создание сообщества с единой судьбой для всего человечества — инновации и возможности».

Отметим, что ЭКСПО-2020 в Дубае станет первым ЭКСПО, которое пройдет на Среднем Востоке. К настоящему времени в качестве его участников зарегистрированы более 170 стран. Девиз ЭКСПО-2020 — «Объединим умы для создания будущего». —0—