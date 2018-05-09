Президент Южной Кореи призвал Японию и КНДР к диалогу

"Для мира и процветания на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии необходимы диалог и нормализация отношений Севера и Юга, и Северной Кореи с Японией", — приводит слова президента агентство Киодо.

Премьер-министр Синдзо Абэ призвал главу Южной Кореи к сотрудничеству для того, чтобы "заставить Северную Корею пойти на конкретные шаги" по денуклеаризации.