Ещё
Ван Цишань: Китай готов вносить свой вклад в развитие Африки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ван Цишань: Китай готов вносить свой вклад в развитие Африки 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 9 мая /Синьхуа/ — Китай готов за счет собственного развития вносить вклад в развитие Африки, заявил заместитель председателя КНР Ван Цишань на открытии Третьего китайско-африканского форума по сотрудничеству региональных правительств.
Форум, который был основан в 2012 году, открылся на этот раз под девизом «Избавление от бедности и устойчивое развитие» в Пекине во вторник, 8 мая.
Китай и Африка, отметил Ван Цишань, всегда, поддерживая друг друга, проходили через беды и невзгоды. Взаимодействие и сотрудничество между региональными правительствами с акцентом на вопросах борьбы с бедностью и устойчивого развития, по его словам, поможет «пустить корни» китайско-африканским отношениям всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства.
Социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, когда китайская нация встречает великий скачок — встала на ноги, стала жить лучше и превращается в сильную и могучую нацию. Для осуществления великого возрождения китайской нации, заявил Ван Цишань, Китай будет и впредь непоколебимо следовать стратегии открытости внешнему миру на взаимовыгодной основе.
Китай, продолжил он, остается развивающейся страной. «Неравномерность и неполнота развития является основным противоречием, с которым мы сталкиваемся», — заявил замглавы государства. При этом он назвал «исключительно серьезной задачей и вызовом» для Китая победу над бедностью и полное построение среднезажиточного общества.
"На полях" форума зампредседателя КНР провел двусторонние встречи с премьер-министром Нигера Бриги Рафини и экс-премьер-министром Танзании, главой Общества танзанийско-китайской дружбы Салимом Ахмедом Салимом. Ван Цишань попросил высоких гостей передать президентам двух африканских стран привет от председателя КНР Си Цзиньпина, обратил внимание на традиционную дружбу Китая с Нигером и Танзанией и заявил о готовности к дальнейшему развитию двусторонних отношений. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Компания TISCO отправила состав со сталью в Москву в рамках железнодорожных контейнерных перевозок Китай - Европа Полевые работы поздней весны в уезде Лаотин Народные гулянья на севере Китая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке139
«Сладкий» украинский мальчик провалил «Евровидение»107
Израиль потребовал от России гарантий по Сирии251
«Уговаривают не носить ордена»42
Волкер рассказал, как Россия вернет Крым Украине1052
Видео
Появилось видео последствий удара по Сирии
В мире Войска
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
06:04
Всю технику парада Победы уместили в одном ролике
Армия Войска
01:40
Показан прототип летающего такси
Технологии Наука и техника
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Смерч в Тольятти сняли на видео
Происшествия
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение