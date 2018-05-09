Ван Цишань: Китай готов вносить свой вклад в развитие Африки

Пекин, 9 мая / Синьхуа / — Китай готов за счет собственного развития вносить вклад в развитие Африки, заявил заместитель председателя КНР Ван Цишань на открытии Третьего китайско-африканского форума по сотрудничеству региональных правительств.

Форум, который был основан в 2012 году, открылся на этот раз под девизом «Избавление от бедности и устойчивое развитие» в Пекине во вторник, 8 мая.

Китай и Африка, отметил Ван Цишань, всегда, поддерживая друг друга, проходили через беды и невзгоды. Взаимодействие и сотрудничество между региональными правительствами с акцентом на вопросах борьбы с бедностью и устойчивого развития, по его словам, поможет «пустить корни» китайско-африканским отношениям всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства.

Социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху, когда китайская нация встречает великий скачок — встала на ноги, стала жить лучше и превращается в сильную и могучую нацию. Для осуществления великого возрождения китайской нации, заявил Ван Цишань, Китай будет и впредь непоколебимо следовать стратегии открытости внешнему миру на взаимовыгодной основе.

Китай, продолжил он, остается развивающейся страной. «Неравномерность и неполнота развития является основным противоречием, с которым мы сталкиваемся», — заявил замглавы государства. При этом он назвал «исключительно серьезной задачей и вызовом» для Китая победу над бедностью и полное построение среднезажиточного общества.