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Премьер Госсовета КНР призвал Пекин и Токио вместе бороться с протекционизмом
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Премьер Госсовета КНР призвал Пекин и Токио вместе бороться с протекционизмом 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян считает, что Китай и Япония как крупные державы несут особую ответственность за поддержание в мире режима свободной торговли. Он заявил об этом в четверг на приеме в Токио с участием японской политической и деловой элиты.
"Китай и Япония, — приводит слова премьера Госсовета информационное агентство Kyodo, — в качестве важных экономических держав должны противостоять протекционизму и нести ответственность за сохранение в мире свободной торговли". Он также подчеркнул, что продвигаемая Пекином концепция «Один пояс, один путь», направленная на осуществление крупных инфраструктурных проектов в Азии, отвечает интересам Токио. «Хотелось бы связать ее с японской стратегией экономического роста», — заявил Ли Кэцян.
"Япония и Китай, — сказал в своем выступлении на приеме японский премьер-министр Синдзо Абэ, — от былого соперничества вступили сейчас в эпоху сотрудничества. Хотелось бы сообща продвигать инфраструктурные проекты в Азии силами частного бизнеса, поднять наши отношения на новый уровень".
Пекин, как отмечает агентство Kyodo, «переживает сейчас период обострения торговых трений с администрацией президента США Дональда Трампа, в политике которой усиливаются протекционистские тенденции. В этих условиях Китай хотел бы укрепить сотрудничество с Японией в сфере торговли и инвестиций».
9 мая по итогам переговоров в Токио Ли Кэцяна и Синдзо Абэ были подписаны около 10 меморандумов, касающихся двустороннего сотрудничества в различных областях, а также между различными ведомствами. Среди этих документов — договоренности о создании горячей линии между главами оборонных ведомств, о взаимодействии в сфере совместного производства фильмов, создание совета по инфраструктурным проектам, в том числе в рамках экономической инициативы «Один пояс, один путь». Токио и Пекин договорились также запустить в действие двусторонний канал связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.
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