Премьер Госсовета КНР призвал Пекин и Токио вместе бороться с протекционизмом

"Китай и Япония, — приводит слова премьера Госсовета информационное агентство Kyodo, — в качестве важных экономических держав должны противостоять протекционизму и нести ответственность за сохранение в мире свободной торговли". Он также подчеркнул, что продвигаемая Пекином концепция «Один пояс, один путь», направленная на осуществление крупных инфраструктурных проектов в Азии, отвечает интересам Токио. «Хотелось бы связать ее с японской стратегией экономического роста», — заявил Ли Кэцян.

"Япония и Китай, — сказал в своем выступлении на приеме японский премьер-министр Синдзо Абэ , — от былого соперничества вступили сейчас в эпоху сотрудничества. Хотелось бы сообща продвигать инфраструктурные проекты в Азии силами частного бизнеса, поднять наши отношения на новый уровень".

Пекин, как отмечает агентство Kyodo, «переживает сейчас период обострения торговых трений с администрацией президента США Дональда Трампа , в политике которой усиливаются протекционистские тенденции. В этих условиях Китай хотел бы укрепить сотрудничество с Японией в сфере торговли и инвестиций».

9 мая по итогам переговоров в Токио Ли Кэцяна и Синдзо Абэ были подписаны около 10 меморандумов, касающихся двустороннего сотрудничества в различных областях, а также между различными ведомствами. Среди этих документов — договоренности о создании горячей линии между главами оборонных ведомств, о взаимодействии в сфере совместного производства фильмов, создание совета по инфраструктурным проектам, в том числе в рамках экономической инициативы «Один пояс, один путь». Токио и Пекин договорились также запустить в действие двусторонний канал связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.