Сбор абрикосов в провинции Шаньси 

Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян