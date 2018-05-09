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Сбор абрикосов в провинции Шаньси
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Сбор абрикосов в провинции Шаньси 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян  Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян  Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян  Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян  Ваньжун, 8 мая /Синьхуа/ — На фото — фермеры собирают абрикосы в деревне Фэнчжан уезда Ваньжун /провинция Шаньси, Северный Китай/. Фотографии Синьхуа/Цао Ян
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