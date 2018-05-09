Сбор абрикосов в провинции Шаньси

ИА Синьхуа: последние новости

Узбекистан и Пакистан намерены сотрудничать в военной и военно-технической сферах

Молния: Си Цзиньпин призвал к общим с Японией усилиям для возвращения отношений на правильный путь и стремлению к новому развитию

В Бишкеке обсудили приоритетные направления сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном