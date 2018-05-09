Продолжается строительство моста через реку Ханьцзян — участка ВСЖД Ухань-Шиянь

Сянъян, 8 мая / Синьхуа / — Активно продвигается строительство моста через реку Ханьцзян — участка ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай /. Строительство моста общей протяженностью 13 км завершится в конце 2019 года.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — Активно продвигается строительство моста через реку Ханьцзян — участка ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Строительство моста общей протяженностью 13 км завершится в конце 2019 года.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — Активно продвигается строительство моста через реку Ханьцзян — участка ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Строительство моста общей протяженностью 13 км завершится в конце 2019 года.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — Активно продвигается строительство моста через реку Ханьцзян — участка ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Строительство моста общей протяженностью 13 км завершится в конце 2019 года.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — Активно продвигается строительство моста через реку Ханьцзян — участка ВСЖД Ухань-Шиянь /провинция Хубэй, Центральный Китай/. Строительство моста общей протяженностью 13 км завершится в конце 2019 года.