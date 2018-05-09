В Таиланде в здании ООН открылась фотовыставка ко Дню Победы

БАНГКОК , 9 мая. / ТАСС /. Фотовыставка, посвященная победе стран антигитлеровкой коалиции, открылась в среду в Бангкоке в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Китая, В экспозиции, организованной работающими в Таиланде посольствами России Казахстана и МонголииЮ представлены более 70 работ из архивов четырех посольств. «Это исторические кадры военных лет, рассказывающие о вкладе каждой из стран в нашу общую победу, а также снимки, повествующие о праздновании Дня Победы в России, Китае, Казахстане, Монголии », — рассказал корреспонденту ТАСС посол РФ в Таиланде Кирилл Барский

Познакомиться с историческими фотоснимками в здании крупнейшей региональной комиссии ООН можно будет в течение двух недель. Сроки проведения выставки совпадают с проведением ежегодной сессии ЭСКАТО, во время которой в штаб-квартире в Бангкоке собираются представители всех 53 государств, входящих в эту организацию.