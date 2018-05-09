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В Таиланде в здании ООН открылась фотовыставка ко Дню Победы
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В Таиланде в здании ООН открылась фотовыставка ко Дню Победы 

ТАСС 22 минуты назад
БАНГКОК, 9 мая. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная победе стран антигитлеровкой коалиции, открылась в среду в Бангкоке в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
В экспозиции, организованной работающими в Таиланде посольствами России, Китая, Казахстана и МонголииЮ представлены более 70 работ из архивов четырех посольств. «Это исторические кадры военных лет, рассказывающие о вкладе каждой из стран в нашу общую победу, а также снимки, повествующие о праздновании Дня Победы в России, Китае, Казахстане, Монголии», — рассказал корреспонденту ТАСС посол РФ в Таиланде Кирилл Барский.
Познакомиться с историческими фотоснимками в здании крупнейшей региональной комиссии ООН можно будет в течение двух недель. Сроки проведения выставки совпадают с проведением ежегодной сессии ЭСКАТО, во время которой в штаб-квартире в Бангкоке собираются представители всех 53 государств, входящих в эту организацию.
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