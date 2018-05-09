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Сбор шелковицы в провинции Цзянсу
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Сбор шелковицы в провинции Цзянсу 

ИА Синьхуа 55 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
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