Сбор шелковицы в провинции Цзянсу 

Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.
Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.