Сбор шелковицы в провинции Цзянсу

Наньтун, 8 мая / Синьхуа / — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.

Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.

Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.

Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.

Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.

Наньтун, 8 мая /Синьхуа/ — В уезде Хайань /провинция Цзянсу, Восточный Китай/ с приближением лета начинается сбор шелковицы. Для местных фермеров продажа растения является основным источником дохода. После сушки шелковица используется в традиционной китайской медицине.