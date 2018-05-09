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Разведение раков для китайского рынка кулинарии
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Разведение раков для китайского рынка кулинарии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Цяньцзян, 8 мая /Синьхуа/ — Блюда из раков очень популярны в Китае, и индустрия по разведению раков предоставляет множество возможностей для дополнительного заработка во многих районах Китая, в том числе в городе Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Цяньцзян, 8 мая /Синьхуа/ — Блюда из раков очень популярны в Китае, и индустрия по разведению раков предоставляет множество возможностей для дополнительного заработка во многих районах Китая, в том числе в городе Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Цяньцзян, 8 мая /Синьхуа/ — Блюда из раков очень популярны в Китае, и индустрия по разведению раков предоставляет множество возможностей для дополнительного заработка во многих районах Китая, в том числе в городе Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
Цяньцзян, 8 мая /Синьхуа/ — Блюда из раков очень популярны в Китае, и индустрия по разведению раков предоставляет множество возможностей для дополнительного заработка во многих районах Китая, в том числе в городе Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/.
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