Разведение раков для китайского рынка кулинарии

Цяньцзян, 8 мая / Синьхуа / — Блюда из раков очень популярны в Китае , и индустрия по разведению раков предоставляет множество возможностей для дополнительного заработка во многих районах Китая, в том числе в городе Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/.

Цяньцзян, 8 мая /Синьхуа/ — Блюда из раков очень популярны в Китае, и индустрия по разведению раков предоставляет множество возможностей для дополнительного заработка во многих районах Китая, в том числе в городе Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/.

Цяньцзян, 8 мая /Синьхуа/ — Блюда из раков очень популярны в Китае, и индустрия по разведению раков предоставляет множество возможностей для дополнительного заработка во многих районах Китая, в том числе в городе Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/.

Цяньцзян, 8 мая /Синьхуа/ — Блюда из раков очень популярны в Китае, и индустрия по разведению раков предоставляет множество возможностей для дополнительного заработка во многих районах Китая, в том числе в городе Цяньцзян /провинция Хубэй, Центральный Китай/.