В провинции Ляонин стартовала Неделя китайско-венгерской дружбы 

Шэньян, 9 мая /Синьхуа/ — Во вторник в Шэньяне, административном центре провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ стартовала Неделя китайско-венгерской дружбы, во время которой жители провинции Ляонин смогут познакомиться с венгерскими фильмами, музыкой, ремеслами и кухней.
Культурные обмены между Венгрией и Китаем находятся на подъеме, поскольку политика Венгрии согласуется с китайской инициативой строительства «Пояса и пути», заявил посол Венгрии в Китае Мате Пести /Mate Pesti/.
Культурное сотрудничество между двумя странами будет процветать, а дружба будет продолжена следующими поколениями, сказал посол.
Неделя китайско-венгерской дружбы была организована Народным обществом дружбы с зарубежными странами провинции Ляонин. -0-