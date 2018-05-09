В провинции Ляонин стартовала Неделя китайско-венгерской дружбы

Неделя китайско-венгерской дружбы была организована Народным обществом дружбы с зарубежными странами провинции Ляонин. -0-

Культурное сотрудничество между двумя странами будет процветать, а дружба будет продолжена следующими поколениями, сказал посол.

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