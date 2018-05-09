Первый Общенациональный день распространения информации о защите китайских белых дельфинов прошел в провинции Гуандун

Чжухай /пров. Гуандун/, 8 мая / Синьхуа / — В городском округе Чжухай /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня прошел первый Общенациональный день распространения информации о защите китайских белых дельфинов.

Чжухай /пров. Гуандун/, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Чжухай /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня прошел первый Общенациональный день распространения информации о защите китайских белых дельфинов.

Чжухай /пров. Гуандун/, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Чжухай /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня прошел первый Общенациональный день распространения информации о защите китайских белых дельфинов.

Чжухай /пров. Гуандун/, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Чжухай /провинция Гуандун, Южный Китай/ сегодня прошел первый Общенациональный день распространения информации о защите китайских белых дельфинов.