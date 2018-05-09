В провинции Хубэй продолжается строительство грузовой железной дороги

Сянъян, 8 мая / Синьхуа / — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай / продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.

Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.

Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.

Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.

Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.

Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.

Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.

Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.

Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.

Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.

Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.