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В провинции Хубэй продолжается строительство грузовой железной дороги
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В провинции Хубэй продолжается строительство грузовой железной дороги 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.
Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.
Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.
Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.
Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.
Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.
Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.
Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.
Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.
Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.
Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.
Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.
Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.
Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.
Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.
Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.
Сянъян, 8 мая /Синьхуа/ — В городском округе Сянъян /провинция Хубэй, Центральный Китай/ продолжается строительство железной дороги общей протяженностью 1817 км.
Объект будет использоваться для перевозки угля из АР Внутренняя Монголия /Северный Китай/ в центральные и южные районы Китая.
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