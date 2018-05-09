Китай запустил гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5»

Тайюань, 8 мая / Синьхуа / — Гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5» был запущен в 2:28 утра 9 мая по пекинскому времени с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси /Северный Китай/.

Запуск был произведен в рамках проекта Китая по зондированию Земли.

Тайюань, 8 мая /Синьхуа/ — Гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5» был запущен в 2:28 утра 9 мая по пекинскому времени с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси /Северный Китай/.

Запуск был произведен в рамках проекта Китая по зондированию Земли.

Тайюань, 8 мая /Синьхуа/ — Гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5» был запущен в 2:28 утра 9 мая по пекинскому времени с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси /Северный Китай/.

Запуск был произведен в рамках проекта Китая по зондированию Земли.

Тайюань, 8 мая /Синьхуа/ — Гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5» был запущен в 2:28 утра 9 мая по пекинскому времени с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси /Северный Китай/.

Запуск был произведен в рамках проекта Китая по зондированию Земли.