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Китай запустил гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5»
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Китай запустил гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5» 

ИА Синьхуа 28 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Тайюань, 8 мая /Синьхуа/ — Гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5» был запущен в 2:28 утра 9 мая по пекинскому времени с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси /Северный Китай/.
Запуск был произведен в рамках проекта Китая по зондированию Земли.
Тайюань, 8 мая /Синьхуа/ — Гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5» был запущен в 2:28 утра 9 мая по пекинскому времени с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси /Северный Китай/.
Запуск был произведен в рамках проекта Китая по зондированию Земли.
Тайюань, 8 мая /Синьхуа/ — Гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5» был запущен в 2:28 утра 9 мая по пекинскому времени с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси /Северный Китай/.
Запуск был произведен в рамках проекта Китая по зондированию Земли.
Тайюань, 8 мая /Синьхуа/ — Гиперспектральный спутник «Гаофэнь-5» был запущен в 2:28 утра 9 мая по пекинскому времени с космодрома «Тайюань» в провинции Шаньси /Северный Китай/.
Запуск был произведен в рамках проекта Китая по зондированию Земли.
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