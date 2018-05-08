Спикер парламента Шри-Ланки встретился с послом КНР

Коломбо , 8 мая / Синьхуа / — Спикер парламента Шри-Ланки Кару Джаясурия накануне встретился с послом КНР в Шри-Ланке Чэн Сюэюанем. На встрече К. Джаясурия заявил, что Шри-Ланка всегда поддерживала инициативу «Пояса и пути», выдвинутую Китаем, и хочет с Китаем двигаться навстречу друг другу, укреплять контакты и сотрудничество, продвигать социально-экономическое развитие Шри-Ланки.

К. Джаясурия заявил, что выдвинутая Китаем инициатива «Пояса и пути» и концепция построения сообщества единой судьбы человечества вошли в документы ООН , воплотив всеобщие стремления народов всего мира. Народ Шри-Ланки четко осознал огромные шансы, которые принесет инициатива «Пояса и пути» для развития страны. К. Джаясурия также поблагодарил Китай за всемерную помощь, предоставляемую Шри-Ланке в течение долгого времени.

Чэн Сюэюань заявил, что Китай уделяет особое внимание дружественным отношениям со Шри-Ланкой, хочет на основе взаимного уважения, беспристрастности и справедливости, взаимовыгодного сотрудничества построить международные отношения нового типа, в рамках «Пояса и пути» активно продвигать практическое сотрудничество между Китаем и Шри-Ланкой, чтобы принести пользу обоим государствам и их народам. —0—