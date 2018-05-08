РФ и КНР продолжат усилия для разрядки напряженности на Корейском полуострове

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова, — информировали в министерстве. — При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Пекина на плотную координацию совместных усилий в интересах дальнейшей разрядки напряженности в регионе и скорейшего запуска политико-дипломатического процесса корейского урегулирования".