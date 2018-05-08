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РФ и КНР продолжат усилия для разрядки напряженности на Корейском полуострове
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РФ и КНР продолжат усилия для разрядки напряженности на Корейском полуострове 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов и посол Китая в Москве Ли Хуэй подтвердили во вторник настрой двух стран на плотную координацию усилий для разрядки напряженности на Корейском полуострове. Как сообщили в российском дипведомстве, встреча состоялась по инициативе китайской стороны.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова, — информировали в министерстве. — При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Пекина на плотную координацию совместных усилий в интересах дальнейшей разрядки напряженности в регионе и скорейшего запуска политико-дипломатического процесса корейского урегулирования".
Как ранее сообщило агентство «Синьхуа», 7-8 мая председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном в китайском городе Далянь. Лидеры двух стран обменялись мнениями относительно двусторонних отношений, а также по другим «важным вопросам, представляющим взаимный интерес». Это уже второй визит лидера КНДР в Китай за последнее время: в конце марта он посетил Пекин. Та поездка стала для него первым зарубежным визитом после прихода к власти в декабре 2011 года.
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