Ещё
Северная и Южная Кореи начали перегвооры по организации воздушного сообщения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Северная и Южная Кореи начали перегвооры по организации воздушного сообщения 

AirCargoNews.ru 2 часа назад
Фото: AirCargoNews.ru
Представители Международной организации гражданской авиации (ICAO) сообщили на прошлой неделе, что вскоре посетят Северную Корею, чтобы обсудить открытие воздушного коридора в Южную Корею. С такой инициативой выступили власти Пхеньяна. В настоящее время северокорейская авиакомпания Air Koryo имеет сообщение только с Россией и Китаем — единственными странами, с которыми у Пхеньяна имеются дипломатические отношения. Вопрос по открытию воздушного коридора в столице Северной Кореи будет обсуждать Арун Мишра, директор азиатско-тихоокеанского отдела ICAO. Расположенное в Бангкоке бюро этого отделения в феврале получила просьбу со стороны Северной Кореи о содействии в организации воздушного сообщения между столицами двух частей Корейского полуострова.27 апреля руководители обеих Корей встретились в деревне Пханмунджом с южнокорейской стороны демаркационной линии, разделяющей обе страны. Они обговорили там целый ряд вопросов, целью которых является сближение двух корейских государств, формально находящихся в состоянии войны после окончания 65 лет назад вооруженного конфликта. Оба лидера подписали декларацию, о начале совместных действий для заключения мирного договора.
AirCargoNews.ru: последние новости
Первая афганская летчица получила убежище в США Middle East Airlines подписывают соглашение на услуги GSSA с группой ECS Первый Leonardo C-27J Spartan для Словакии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД РФ бьет тревогу из-за Косово288
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»480
Скрытая функция «ВКонтакте» возмутила россиян25
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото223
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко499
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение