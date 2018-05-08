Северная и Южная Кореи начали перегвооры по организации воздушного сообщения 

Представители Международной организации гражданской авиации (ICAO) сообщили на прошлой неделе, что вскоре посетят Северную Корею, чтобы обсудить открытие воздушного коридора в Южную Корею. С такой инициативой выступили власти Пхеньяна. В настоящее время северокорейская авиакомпания Air Koryo имеет сообщение только с Россией и Китаем — единственными странами, с которыми у Пхеньяна имеются дипломатические отношения. Вопрос по открытию воздушного коридора в столице Северной Кореи будет обсуждать Арун Мишра, директор азиатско-тихоокеанского отдела ICAO. Расположенное в Бангкоке бюро этого отделения в феврале получила просьбу со стороны Северной Кореи о содействии в организации воздушного сообщения между столицами двух частей Корейского полуострова.27 апреля руководители обеих Корей встретились в деревне Пханмунджом с южнокорейской стороны демаркационной линии, разделяющей обе страны. Они обговорили там целый ряд вопросов, целью которых является сближение двух корейских государств, формально находящихся в состоянии войны после окончания 65 лет назад вооруженного конфликта. Оба лидера подписали декларацию, о начале совместных действий для заключения мирного договора.