Хилари Клинтон опасается экспансии Китая 

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон заявила о необходимости серьёзно относиться к попыткам Китая оказывать влияние на политику Австралии и Новой Зеландии, сообщает CNN.
По её словам, эксперты выражают обеспокоенность тем, что Китай старается нарастить политическую мощь и начать оказывать влияние на политические решения стран. Китай, в свою очередь, категорически отрицает эти обвинения.
Комментарий Клинтон основывается на данных отчёта, который был опубликован в прошлом месяце в The Journal of Democracy. В нём сказано, что действия КНР направлены на продвижение политических и экономических целей Коммунистической партии Китая, путём сотрудничества местных элит, обеспечения доступа к стратегической информации и ресурсам, а также манипулированием общественным дискурсом.
На данный момент Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии и Новой Зеландии, однако теперь Пекин стремится расширить своё влияние на всей территории Азии и Тихого Океана в политической сфере, финансовой и военной.
Во вторник у представителя МИД КНР попросили дать комментарий относительно заявлений Клинтон, однако он отказался дать напрямую обсуждать этот вопрос.