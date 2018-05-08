Хилари Клинтон опасается экспансии Китая

По её словам, эксперты выражают обеспокоенность тем, что Китай старается нарастить политическую мощь и начать оказывать влияние на политические решения стран. Китай, в свою очередь, категорически отрицает эти обвинения.

Комментарий Клинтон основывается на данных отчёта, который был опубликован в прошлом месяце в The Journal of Democracy. В нём сказано, что действия КНР направлены на продвижение политических и экономических целей Коммунистической партии Китая, путём сотрудничества местных элит, обеспечения доступа к стратегической информации и ресурсам, а также манипулированием общественным дискурсом.

На данный момент Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии и Новой Зеландии, однако теперь Пекин стремится расширить своё влияние на всей территории Азии и Тихого Океана в политической сфере, финансовой и военной.