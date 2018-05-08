В Бишкеке обсудили приоритетные направления сотрудничества между Китаем и Кыргызстаном

Бишкек , 8 мая / Синьхуа / — В Бишкеке в понедельник состоялся очередной двусторонний форум «Экспертно-аналитический диалог Кыргызстан-Китай».

В работе мероприятия приняли участие эксперты из КНР Кыргызстана , первый заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Динара Кемелова, посол Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа и представители различных государственных органов.

Д. Кемелова поприветствовала участников и рассказала об основных сферах сотрудничества между двумя странами. «В прошлом году мы отмечали 25-летний юбилей установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Китаем. За это время между двумя странами сложились дружеские отношения, налажено деловое сотрудничество в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, а также в сфере безопасности», — отметила Д. Кемелова.

Она заявила, что укрепление и развитие отношений с Китаем является одним из главных внешнеполитических приоритетов Кыргызстана. «Китай для нас является добрым соседом и стратегическим партнером», — заявила дипломат.

Д. Кемелова также отметила, что между двумя странами ведется сотрудничество как в двустороннем, так и многостороннем форматах в сфере борьбы с тремя силами зла — терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Посол Китая в Кыргызстане Сяо Цинхуа в своем выступлении отметил, что такого рода мероприятия имеют важное значение для укрепления дружбы и взаимопонимания между народами двух стран.

"Китай и Кыргызстан являются соседями, которых связывает многолетняя дружба. Кыргызстан — важная страна Экономического пояса Шелкового пути. Китай рассматривает Кыргызстан в качестве важного международного партнера. Китайская сторона поддерживает путь, выбранный самим кыргызским народом", — сказал он.

Участники форума обсудили и проанализировали актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества с целью выработки оперативных рекомендаций для правительств двух стран и вывода двусторонних отношений на новый уровень. —0—