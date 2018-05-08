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Си Цзиньпин отметил значительный прогресс в отношениях с КНДР
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Си Цзиньпин отметил значительный прогресс в отношениях с КНДР 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 8 мая. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Даляне (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) отметил значительный прогресс в отношениях двух государств. Об этом сообщил во вторник МИД КНР.
"С момента нашей первой встречи отношения двух стран ознаменовались существенным прогрессом — это меня радует. Я был заинтересован в проведении повторной встречи с вами ради совместного содействия гармоничному развитию контактов между Китаем и КНДР, поддержания мира на Корейском полуострове в долгосрочной перспективе, ради процветания и стабильности в регионе", — приводит официальный сайт министерства слова Си Цзиньпина.
Как отметил китайский лидер, совместные усилия китайского правительства и руководства КНДР позволят повысить благосостояние народов двух стран, укрепить между ними взаимопонимание.
Также председатель КНР указал на особый стратегический характер отношений между Китаем и КНДР.
"И Китай, и КНДР являются социалистическими государствами, их двусторонние отношения имеют особое стратегическое значение. Обе стороны должны укреплять единство, сотрудничество, обмены и равняться друг на друга", — приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт внешнеполитического ведомства.
Он подчеркнул, что Пекин поддерживает изменение приоритетов в политике Пхеньяна с упором на экономическое строительство, соответствующее национальной специфике КНДР.
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