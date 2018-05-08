Си Цзиньпин отметил значительный прогресс в отношениях с КНДР

"С момента нашей первой встречи отношения двух стран ознаменовались существенным прогрессом — это меня радует. Я был заинтересован в проведении повторной встречи с вами ради совместного содействия гармоничному развитию контактов между Китаем и КНДР, поддержания мира на Корейском полуострове в долгосрочной перспективе, ради процветания и стабильности в регионе", — приводит официальный сайт министерства слова Си Цзиньпина.

Как отметил китайский лидер, совместные усилия китайского правительства и руководства КНДР позволят повысить благосостояние народов двух стран, укрепить между ними взаимопонимание.

Также председатель КНР указал на особый стратегический характер отношений между Китаем и КНДР.

"И Китай, и КНДР являются социалистическими государствами, их двусторонние отношения имеют особое стратегическое значение. Обе стороны должны укреплять единство, сотрудничество, обмены и равняться друг на друга", — приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт внешнеполитического ведомства