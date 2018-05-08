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Южная Корея может построить электростанции в КНДР при возобновлении экономических связей
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Южная Корея может построить электростанции в КНДР при возобновлении экономических связей 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 8 мая. Компания Korea East-West Power, дочерняя организация крупнейшей южнокорейской энергетической компании KEPCO, составила план по постройке в КНДР электростанций в случае восстановления экономических отношений между странами. Об этом сообщила во вторник газета The Korea Herald.
Издание однако отмечает, что вероятность осуществления этого плана очень низкая даже на фоне улучшения отношений между странами после межкорейского саммита 27 апреля, поскольку КНДР находится под жесткими экономическими санкциями со стороны ООН.
Всего планируется построить четыре электростанции. Два таких объекта комбинированного типа будут возведены в городах у границы с Южной Кореей, их общая мощность составит 1000 Мвт. Их строительство предполагается завершить в течение шести лет. Еще две тепловых электростанции мощностью 1600 Мвт могут появиться в двух городах на побережье Японского моря.
Кроме того, план предусматривает строительство ветряных и солнечных электростанций в течение трех лет после начала осуществления плана по электрификации КНДР. Этот план предположительно был отправлен на рассмотрение северокорейской стороне.
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