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Дипломаты РФ и Белоруссии возложили венки к Мемориалу союзным летчикам в Нанкине
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Дипломаты РФ и Белоруссии возложили венки к Мемориалу союзным летчикам в Нанкине 

ТАСС 51 минуту назад
ШАНХАЙ, 8 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Церемония возложения венков к Мемориалу союзным летчикам, на котором выбиты фамилии 236 советских военнослужащих, погибших в боях с японскими захватчиками в период с 1937-го по 1939 год, состоялась во вторник в городе Нанкин (восточная провинция Цзянсу). В мероприятии участвовали представители генконсульств РФ и Белоруссии в Шанхае, а также чиновники из местной администрации.
Как сообщил ТАСС по телефону из Нанкина представитель генконсульства РФ в Шанхае, возложение венков — регулярное мероприятие, которое приурочено к празднованию Дня Победы. По словам дипломата, китайская сторона хорошо ухаживает за мемориалом.
В ходе бесед с представителями местной администрации, рассказал он, обе стороны подчеркнули недопустимость переписывания истории. «Мы выразили им благодарность за то, что в китайском обществе правильно и без искажений преподносятся факты фашистской и милитаристской японской агрессии. Китайская сторона нас в этом поддержала и заверила, что для них большая честь ухаживать за этим мемориалом», — отметил дипломат.
Мемориал военных летчиков в Нанкине — одно из крупнейших в стране захоронений пилотов китайских ВВС и иностранных летчиков-добровольцев, участвовавших в японо-китайской войне (1937-1945 годы). На нем выбиты имена 3 тыс. 304 китайских, американских и советских военнослужащих.
После вторжения японских милитаристов в Китай Советский Союз одним из первых пришел на помощь китайскому народу. Китаю был предоставлен кредит в размере $250 млн, что позволило в кратчайшие сроки поставить самые совершенные на тот период вооружения и технику. Особую роль в этой помощи сыграли советские летчики-добровольцы, которые одерживали блестящие победы в боях с японскими ВВС. В боевых действиях на территории Китая в 1937-1940 годах принимало участие свыше 5 тыс. советских граждан.
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