Дипломаты РФ и Белоруссии возложили венки к Мемориалу союзным летчикам в Нанкине

Как сообщил ТАСС по телефону из Нанкина представитель генконсульства РФ в Шанхае, возложение венков — регулярное мероприятие, которое приурочено к празднованию Дня Победы. По словам дипломата, китайская сторона хорошо ухаживает за мемориалом.

В ходе бесед с представителями местной администрации, рассказал он, обе стороны подчеркнули недопустимость переписывания истории. «Мы выразили им благодарность за то, что в китайском обществе правильно и без искажений преподносятся факты фашистской и милитаристской японской агрессии. Китайская сторона нас в этом поддержала и заверила, что для них большая честь ухаживать за этим мемориалом», — отметил дипломат.

Мемориал военных летчиков в Нанкине — одно из крупнейших в стране захоронений пилотов китайских ВВС и иностранных летчиков-добровольцев, участвовавших в японо-китайской войне (1937-1945 годы). На нем выбиты имена 3 тыс. 304 китайских, американских и советских военнослужащих.