«Создадим прекрасное будущее для взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном» — посол КНР в Азербайджане

Баку , 8 мая / Синьхуа / — Перспективы двусторонних связей, роль Китая в мировой экономике, проводимая в стране политика реформ и открытости — эти и другие вопросы затронуты в статье посла КНР в Азербайджане Вэй Цзинхуа, опубликованной на сайте государственного информагентства АЗЕРТАДЖ.

"В 2018 году исполняется 40 лет с начала проведения политики реформ и открытости. За 40 лет Китай добился больших успехов и прогресса в социально-экономической и других сферах, что привлекло внимание всего мира. Опыт и практика Китая свидетельствуют о том, что политика реформ и открытости соответствует не только историческому требованию китайского народа о развитии, инновации и прекрасной жизни, но и исторической тенденции мира к развитию, сотрудничеству и мирной жизни. Это показывает, что чтобы добиться развития и подъема страны или нации, надо идти в ногу со временем", — говорится в статье посла.

Как отметил дипломат, практика реформ Китая показывает, что в настоящее время мир, открытость и инновации являются общей тенденцией международного развития. Идеология «холодной войны», «игра с нулевой суммой», зазнайство, замкнутость и консерватизм приводят лишь к регрессу и отсталости, только мирное развитие, сотрудничество и реформы по-настоящему приносят всеобщую пользу и прогресс. Следуя историческому течению и исходя из цели улучшения благосостояния людей, председатель Си Цзиньпин выступил с инициативой о создании сообщества единой судьбы человечества, и эта инициатива нашла признание среди многих стран и народов.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи подчеркнул, что история развития человеческого общества показывает, что открытость приводит к прогрессу, а замкнутость — к отсталости. Мир превратился в глобальную деревню, где все тесно взаимосвязано, социально-экономическое развитие стран постепенно становится взаимозависимым. В такой ситуации содействие взаимосвязанности и ускорение процесса сотрудничества являются неизбежным выбором для общего процветания. Социально-экономические успехи Китая за прошедшие 40 лет были достигнуты в условиях открытости, поэтому высококачественное экономическое развитие Китая в будущем также должно осуществляться в более открытых условиях. Китай никогда не закроет двери внешнему миру, а наоборот, распахнет их еще шире. Это стратегический выбор, сделанный Китаем на основе потребностей развития. Это также практический шаг для содействия экономической глобализации и пользы народам мира, включая народы Китая и Азербайджана.

Председатель Си Цзиньпин в своей речи отметил, что для повышения открытости Китай решил принять ряд важных мер, включая значительное расширение доступа на рынок, создание наиболее привлекательной инвестиционной среды, укрепление защиты интеллектуальной собственности, увеличение объемов импорта и т.д. Решение было принято Китаем самостоятельно, никакая третья сторона не повлияла на это. Выдвижение Китаем вышеупомянутых мер — действие полное искренности. Соответствующая политика будет реализована как можно скорее, чтобы плоды открытости Китая распространялись не только на Китай, но и на все страны и народы мира, включая Азербайджан и азербайджанский народ.

Далее в статье Вэй Цзинхуа отмечается, что в ноябре 2018 года в Шанхае пройдет 1-я Китайская международная импортная выставка. Это является очередным практическим шагом Китая по расширению открытости. Она предоставит новую платформу для сотрудничества между представителями бизнеса разных стран, включая Азербайджан. В дальнейшем выставка будет проводиться каждый год.

Кроме того, Китай выдвинул инициативу совместного строительства «Пояса и пути», которая служит важной составляющей идеи о создании сообщества единой судьбы человечества. Эта инициатива выдвинута Китаем, но ее возможности и достижения принадлежат всему миру.

Дружба между Китаем и Азербайджаном имеет долгую историю, уже более 2000 лет назад древний Шелковый путь тесно соединил народы двух государств. Под руководством президентов Гейдара Алиева Ильхама Алиева Азербайджан нашел свой путь развития, который соответствует реалиям страны. В настоящее время в стране — стабильная политика, процветающая экономика, непрерывно развивающееся общество и постоянно растущее международное влияние. Стоит отметить, что Азербайджан придерживается независимой и самостоятельной внешней политики, активно участвует в региональном и многостороннем сотрудничестве, в полной мере проявляет свои преимущества в энергетической, географической, гуманитарной и других сферах, в результате чего страна добилась больших успехов. И практика Азербайджана в очередной раз показывает, что политика, основанная на открытости, инклюзивности и взаимной выгоде, является важной движущей силой в обеспечении всестороннего развития государства.