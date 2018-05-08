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Пакистан обеспокоен эскалацией насилия в Кашмире
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Пакистан обеспокоен эскалацией насилия в Кашмире 

РИА Новости 24 минуты назад
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мая — РИА Новости. Пакистан серьезно обеспокоен эскалацией насилия и систематическими нарушениями прав человека, которые, по данным властей, происходят в спорном регионе Кашмир, заявил премьер-министр страны Шахид Хакан Аббаси.
"Пакистан глубоко обеспокоен эскалацией систематических актов насилия, убийств мирных граждан и нарушений прав человека, безнаказанно совершаемых службами безопасности Индии в оккупированном ею Кашмире", — заявил Аббаси, слова которого приводит внешнеполитическое ведомство Пакистана.
Как отметил премьер, за последнее время этот регион захлестнула волна насилия, жертвами которого становится, в первую очередь, гражданское население. «Лишь за последние 36 часов по вине государственного терроризма со стороны Индии погибли 14 человек. Отказ Верховному комиссару ООН по правам человека и Постоянной независимой комиссии по правам человека при Организации исламского сотрудничества в доступе (в Кашмир — ред.) является доказательством притеснений и вины индийской стороны», — указал Аббаси.
В сложившейся ситуации, подчеркнул он, Пакистан будет продолжать оказывать «моральную, политическую и дипломатическую поддержку народу Кашмира в его борьбе за самоопределение в рамках Устава ООН и в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Всемирной организации».
Территория бывшего княжества Кашмир с 1947 года и до сегодняшнего дня остается камнем преткновения в отношениях Индии и Пакистана. В этом регионе нет государственной границы — ее заменяет линия контроля, которая не имеет юридической силы. Обстановка в этом регионе относительно стабилизировалась после подписания в 2003 году соглашения о прекращении боевых действий. Тем не менее, за последние месяцы число вооруженных инцидентов в Кашмире заметно возросло: индийские и пакистанские военные регулярно обстреливают позиции друг друга, после чего каждая из сторон обвиняет другую в срыве перемирия.
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