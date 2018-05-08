Hyundai создала рабочую группу на случай восстановления экономических связей с КНДР

Отмечается, что группа компаний ожидает в ближайшее время возобновления межкорейского взаимодействия и решила подготовиться к этому заранее. «После подготовки мы сможем возобновить сотрудничество по имеющимся проектам в кратчайшие сроки», — подчеркивается в документе.

Ранее Hyundai была оператором главных двух межкорейских проектов — туристического направления Кымгансан ("Алмазные горы") и совместного технопарка в городе Кэсон . Оба они были заморожены на фоне обострения отношений между Югом и Севером.