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Hyundai создала рабочую группу на случай восстановления экономических связей с КНДР
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Hyundai создала рабочую группу на случай восстановления экономических связей с КНДР 

ТАСС 1 час назад
СЕУЛ, 8 мая. /ТАСС/. Группа компаний Hyundai сформировала специальный комитет на случай восстановления экономических связей с КНДР. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник группой.
Отмечается, что группа компаний ожидает в ближайшее время возобновления межкорейского взаимодействия и решила подготовиться к этому заранее. «После подготовки мы сможем возобновить сотрудничество по имеющимся проектам в кратчайшие сроки», — подчеркивается в документе.
Ранее Hyundai была оператором главных двух межкорейских проектов — туристического направления Кымгансан ("Алмазные горы") и совместного технопарка в городе Кэсон. Оба они были заморожены на фоне обострения отношений между Югом и Севером.
Однако с января 2018 года в отношениях Сеула и Пхеньяна наметилась позитивная динамика. В пограничном пункте Пханмунджом 27 апреля состоялась встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет, а по их итогам лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».
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