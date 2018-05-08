Ким Чен Ын прибыл в китайский Далянь

СМИ: Высокопоставленный представитель КНДР прибыл в китайский Далянь

Отмечается, телеканал опубликовал видео, снятое одним из местных жителей, на котором видно, как по городу едет кортеж в составе нескольких чёрных лимузинов.

Си Цзиньпином. Как ожидается, прибывший из КНДР представитель проведёт встречу с председателем КНР

В конце марта в СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын прибыл на поезде в Китай.

Впоследствии выяснилось, что визит северокорейского лидера и его супруги в Пекин продолжался с 25 по 28 марта.

В ходе визита Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин провели переговоры.