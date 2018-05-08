Экс-член политбюро ЦК Компартии КНР получил пожизненный срок за взятки

Первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь Китае осудил пожизненно бывшего члена политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Сунь Чжэнцая, сообщает ТАСС

Чжэнцай обвиняется в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях. Сообщается, что он незаконно присвоил себе около 26,7 миллиона долларов. Также суд постановил конфисковать все его имущество. Обвиняемый полностью признал свою вину и не собирается обжаловать решение суда.