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Экс-член политбюро ЦК Компартии КНР получил пожизненный срок за взятки
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Экс-член политбюро ЦК Компартии КНР получил пожизненный срок за взятки 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь в Китае осудил пожизненно бывшего члена политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Сунь Чжэнцая, сообщает ТАСС.
Чжэнцай обвиняется в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях. Сообщается, что он незаконно присвоил себе около 26,7 миллиона долларов. Также суд постановил конфисковать все его имущество. Обвиняемый полностью признал свою вину и не собирается обжаловать решение суда.
Как сообщает «Интерфакс», 54-летний Сунь Чжэнцай мог стать в будущем преемником Си Цзиньпина на посту генсека ЦК и председателя КНР.
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