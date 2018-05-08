Экс-член политбюро ЦК Компартии КНР получил пожизненный срок за взятки 

Первый Народный суд средней ступени города Тяньцзинь в Китае осудил пожизненно бывшего члена политбюро центрального комитета Коммунистической партии Китая Сунь Чжэнцая, сообщает ТАСС.
Чжэнцай обвиняется в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях. Сообщается, что он незаконно присвоил себе около 26,7 миллиона долларов. Также суд постановил конфисковать все его имущество. Обвиняемый полностью признал свою вину и не собирается обжаловать решение суда.
Как сообщает «Интерфакс», 54-летний Сунь Чжэнцай мог стать в будущем преемником Си Цзиньпина на посту генсека ЦК и председателя КНР.