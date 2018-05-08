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СМИ узнали о прибытии высокопоставленного представителя КНДР в Китай
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СМИ узнали о прибытии высокопоставленного представителя КНДР в Китай 

Российская Газета 16 минут назад
Неназванный представитель Северной Кореи, возможно, высокопоставленный член руководства страны прибыл с визитом в китайский город Далянь (провинция Ляонин). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.
Сообщается, что представитель КНДР прилетел в портовый город на самолете. Телеканал также продемонстрировал снятое местным жителем видео. На записи запечатлен проезд кортежа в составе нескольких черных лимузинов. TBS предполагает, что в город прибыл глава КНДР Ким Чен Ын.
В конце марта северокорейский лидер посетил Пекин на поезде. Эта поездка стала для него первым зарубежным визитом с того момента, как он возглавил КНДР.
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