СМИ узнали о прибытии высокопоставленного представителя КНДР в Китай

Неназванный представитель Северной Кореи, возможно, высокопоставленный член руководства страны прибыл с визитом в китайский город Далянь (провинция Ляонин). Об этом информирует ТАСС со ссылкой на телеканал TBS.

Сообщается, что представитель КНДР прилетел в портовый город на самолете. Телеканал также продемонстрировал снятое местным жителем видео. На записи запечатлен проезд кортежа в составе нескольких черных лимузинов. TBS предполагает, что в город прибыл глава КНДР Ким Чен Ын.

В конце марта северокорейский лидер посетил Пекин на поезде. Эта поездка стала для него первым зарубежным визитом с того момента, как он возглавил КНДР.