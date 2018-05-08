Саммит G20 пройдет в июне 2019 года в Фукуоке 

Заседание глав финансовых ведомств и руководителей центральных банков стран G20 в следующем году пройдет в японском городе Фукуока. Об этом заявил вице-премьер, министр финансов Японии Таро Асо.
"Встреча пройдет в Фукуоке с 8 по 9 июня, — цитирует ТАСС слова чиновника. — Мы хотим, чтобы это была представительная встреча с четкой организацией".
Между тем в начале апреля правительство Японии объявило, что саммит «Большой двадцатки» состоится в Осаке с 28 по 29 июня 2019 года.
Напомним, что G20 (Большая двадцатка) — клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой, в число которых входит Россия.