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В Токио открылась встреча на высшем уровне Японии, Китая и Южной Кореи
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В Токио открылась встреча на высшем уровне Японии, Китая и Южной Кореи 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 9 мая — РИА Новости. Встреча руководителей трех стран — премьер-министра Японии Синдзо Абэ, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина впервые с 2015 года открылась в Токио.
В начале встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ высоко оценил подписанную 27 апреля лидерами Южной Кореи и КНДР «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», назвав главным в ней тезис об отказе Северной Кореи от ядерного оружия. Он подчеркнул, что в отношении Северной Кореи Япония рассчитывает на сотрудничество с Китаем и Южной Кореей по вопросу возвращения на родину насильно удерживаемых на Севере японских граждан, похищенных в 1970-е годы спецслужбами КНДР.
"Мне хотелось бы взаимодействовать (с вами — ред.) в скорейшем решении вопроса насильно удерживаемых японских граждан", — приводит слова премьера агентство Киодо. В свою очередь премьер Госсовера КНР Ли Кэцян выразил надежду на то, что три страны смогут укрепить взаимовыгодные отношения, что послужит стабильности в Северо-Восточной Азии. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что завершение «холодной войны» на Корейском полуострове должно будет способствовать укреплению мира на планете.
После встречи также пройдут и двусторонние переговоры.
Сторонам предстоит обсудить ситуацию на Корейском полуострове, в частности, как ожидается, одобрить подписанную 27 апреля лидерами Южной Кореи и КНДР «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», а также провести переговоры по соглашению о свободной торговле между тремя странами и Всестороннем региональном экономическом партнерстве (RCEP).
В последний раз встреча глав трех государств проводилась в ноябре 2015 года в Южной Корее. Визит премьера Госсовета Китая стал первым за семь лет с мая 2011 года, а визит президента Республики Корея — первым с декабря 2011 года.
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