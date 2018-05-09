Руководители Японии, КНР и Республики Корея обсудят проблему КНДР на встрече в Токио

В текущем году такому формату переговоров на уровне руководителей трех стран исполняется 10 лет. Всего с 2008 года состоялось шесть подобных встреч, а последняя из них прошла в Сеуле в 2015 году. Дата нынешних переговоров многократно переносилась, в частности из-за политической нестабильности в Республике Корея, приведшей к импичменту предыдущего президента Пак Кын Хе. Помимо непосредственного участия в трехсторонней встрече, представители руководства Японии, КНР и Южной Кореи проведут в Токио двусторонние переговоры друг с другом.

Перед визитом Мун Чжэ Ина и Ли Кэцяна в Токио усилили меры безопасности. В первую очередь они коснулись токийского аэропорта Ханэда, где тщательному досмотру подвергается весь грузовой транспорт. Всего к обеспечению общественного порядка во время проведения встречи привлекли около 6 тыс. полицейских.

КНДР в центре внимания

Как ожидается, в этот раз стороны в первую очередь обсудят ситуацию на Корейском полуострове в свете итогов межкорейского саммита и подготовки переговоров на высшем уровне между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом . Также в повестке дня несколько вопросов, касающихся торгово-экономических отношений и перспектив заключения трехстороннего соглашения о свободной торговле.

"Мы намерены подвести итоги сотрудничества трех стран в самых различных областях, также это хорошая возможность дать старт новой декаде нашего взаимодействия", — отметил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга в преддверии встречи.

По его словам, Токио в частности рассчитывает подтвердить с представителями Сеула и Пекина необходимость требовать от КНДР «осуществить полную поддающуюся контролю и необратимую денуклеаризацию Корейского полуострова и уничтожить баллистические ракеты». Также Япония рассчитывает на поддержку Китая и Южной Кореи в решении вопроса японских граждан, похищенных северокорейской разведкой в 1970-е годы.

Как сообщала газета Yomiuri Shimbun, представители руководства трех стран по итогам встречи в Токио намерены опубликовать совместное заявление, в котором будет отражено их требование к Пхеньяну по поводу необходимости избавления от ядерного оружия. Тем не менее из-за разницы позиций стороны, вероятно, не будут акцентировать внимание на важности сохранения максимального давления на Пхеньян, пока тот не начнет предпринимать конкретные действия. Такую формулировку обычно используют японские и южнокорейские официальные лица, однако Пекин чаще всего в своих заявлениях призывает к урегулированию ситуации на Корейском полуострове путем переговоров.

Поддержка Пханмунджомской декларации

По данным южнокорейских СМИ, президент Республики Корея в ходе визита в Токио будет настаивать на принятии тремя сторонами специального документа в поддержку подписанной им и Ким Чен Ыном 27 апреля Пханмунджомской декларации. Таким образом, по мнению экспертов, Сеул стремится заручиться поддержкой соседних стран запланированного на начало июня первого в истории саммита КНДР и США. Южнокорейские газеты сообщают, что о месте его проведения может быть объявлено уже на следующей неделе.

Среди возможных вариантов — пограничный пункт Пханмунджом, где 27 апреля состоялась встреча президента Республики Корея с лидером КНДР. Эти переговоры стали первой встречей на высшем уровне между Югом и Севером за более чем 10 лет, а по их итогам лидеры двух стран подписали совместную «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».

В ней, в частности, говорится, что в нынешнем году, когда исполняется 65 лет с момента подписания соглашения о перемирии, Юг и Север объявят об окончании Корейской войны 1950 — 1953 годов и замене этого документа мирным договором. Технически два государства до сих пор находятся в состоянии войны. Кроме того, в документе провозглашается курс на сближение, развитие сотрудничества и гуманитарных обменов, а также отказ двух корейских государств от политики противостояния.

Китай в приоритете

Основное внимание японская сторона уделяет фигуре Ли Кэцяна, который прибыл в Токио накануне. Помимо непосредственного участия в трехсторонней встрече он пребывает в статусе первого с 2010 года премьера Госсовета КНР, который совершает свой официальный визит в Японию.

В программу четырехдневной поездки Ли Кэцяна в Японию также вошли переговоры с Синдзо Абэ, аудиенция у императора Акихито, встречи с представителями правящих кругов и оппозиционных партий, участие в торжественном приеме в честь 40-летней годовщины подписания между Китаем и Японией Договора о мире и дружбе. 10 мая Ли Кэцян также посетит северную японскую префектуру Хоккайдо, где у него запланирована встреча с губернатором Харуми Такахаси и посещение предприятия компании Toyota.

Как ожидается, в ходе визита в Японию премьер Госсовета КНР объявит о новых мерах по углублению экономического взаимодействия между двумя странами. В частности, глава правительства Китая может объявить о включении японских компаний в программу RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor). Этот механизм действует в Китае с 2011 года и позволяет зарубежным инвесторам покупать ценные бумаги на биржах материкового Китая за купленные в Гонконге юани. Также китайская сторона ожидает вовлечения японских инвесторов в реализуемую Пекином экономическую инициативу «Один пояс, один путь», об интересе к которой говорил Абэ.

Ли Кэцян неоднократно заявлял, что Пекин намерен содействовать «возвращению китайско-японских отношений на верный путь развития». Ожидается, что в качестве жеста доброй воли глава китайского правительства передаст японской стороне пару красноногих ибисов — эти птицы относятся к вымирающим видам животных и больше не встречаются на территории Японии, которая раньше являлась одним из районов их обитания.

Китайские эксперты ожидают, что Ли Кэцян и Синдзо Абэ могут обсудить и меры по расширению двусторонних контактов на высшем уровне, в том числе визит в Японию председателя КНР Си Цзиньпина . Однако такое событие в китайско-японских отношениях будет иметь место только при сохранении нынешних тенденций на сближение Пекина и Токио и, по мнению обозревателей, может состояться не раньше лета следующего года в рамках его поездки на саммит G20 в Осаке . Вместе с тем японская сторона рассчитывает согласовать визит Абэ в Китай до конца текущего года.

Механизм для связи

Основной темой встречи Ли Кэцяна и Абэ должно стать заключение окончательной совместной договоренности о запуске двустороннего канала связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе. Отмечается, что вслед за решением глав правительств конкретные документы о механизме связи подпишут представители оборонных ведомств двух стран. При этом стороны обойдут острый вопрос о принадлежности находящихся под контролем Токио островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые Пекин считает своими незаконно оккупированными территориями.

Ранее официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан уже анонсировал создание подобного механизма. «В настоящее время соответствующие органы двух стран делают необходимую подготовительную работу для официального запуска такого механизма», — подчеркнул он.

Отмечается, что будущий канал связи предусматривает коммуникацию между военными кораблями и самолетами двух сторон. Прежняя договоренность о создании подобной системы была достигнута еще в 2007 году. Однако воплотить ее в жизнь не удалось из-за обострения территориального спора.

Как сообщает гонконгское издание South China Morning Post, Китай и Япония, вероятно, решили не упоминать в договорной базе механизма о том, подпадают ли морское и воздушное пространство в районе спорных островов под зону действия этого канала связи. По его данным, Токио считает, что территория в районе архипелага не является предметом этой договоренности, в то время как Пекин указывает, что соглашение «не имеет географической зоны действия».