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Вылупился первый в 2018 году птенец китайского монала, выведенный в искусственных условиях
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Вылупился первый в 2018 году птенец китайского монала, выведенный в искусственных условиях 

ИА Синьхуа 17 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — Как сообщили корреспонденту ИА «Синьхуа» в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, 5 мая вылупился из яйца птенец китайского монала — обитающей только в Китае крупной птицы, которую из-за редкости называют «большой пандой мира птиц».
В этом году это первый в мире появившийся на свет в искусственных условиях птенец китайского монала.
Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — Как сообщили корреспонденту ИА «Синьхуа» в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, 5 мая вылупился из яйца птенец китайского монала — обитающей только в Китае крупной птицы, которую из-за редкости называют «большой пандой мира птиц».
В этом году это первый в мире появившийся на свет в искусственных условиях птенец китайского монала.
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