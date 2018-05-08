Вылупился первый в 2018 году птенец китайского монала, выведенный в искусственных условиях

Чэнду , 7 мая / Синьхуа / — Как сообщили корреспонденту ИА «Синьхуа» в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай /, 5 мая вылупился из яйца птенец китайского монала — обитающей только в Китае крупной птицы, которую из-за редкости называют «большой пандой мира птиц».

В этом году это первый в мире появившийся на свет в искусственных условиях птенец китайского монала.

Чэнду, 7 мая /Синьхуа/ — Как сообщили корреспонденту ИА «Синьхуа» в Чэндуском центре по разведению и исследованию больших панд /провинция Сычуань, Юго-Западный Китай/, 5 мая вылупился из яйца птенец китайского монала — обитающей только в Китае крупной птицы, которую из-за редкости называют «большой пандой мира птиц».

В этом году это первый в мире появившийся на свет в искусственных условиях птенец китайского монала.