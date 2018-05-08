РГАФД передал Китаю архивную звукозапись с показаниями японских захватчиков о преступлениях с бактериологическим оружием

Чанчунь, 7 мая / Синьхуа / — Архивная звукозапись с Хабаровского судебного процесса над бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, хранившаяся в Российском государственном архиве фонодокументов /РГАФД/, была сегодня официально передана в фонды музея «Дворец императора марионеточного государства Маньчжоуго» в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай /.

На звукозаписи продолжительностью более 22 часов зафиксированы показания военных преступников из 731-го и 100-го отрядов Квантунской армии о преступлениях с бактериологическим оружием, совершенных японскими захватчиками на территории Китая.

Чанчунь, 7 мая /Синьхуа/ — Архивная звукозапись с Хабаровского судебного процесса над бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, хранившаяся в Российском государственном архиве фонодокументов /РГАФД/, была сегодня официально передана в фонды музея «Дворец императора марионеточного государства Маньчжоуго» в Чанчуне /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/.

На звукозаписи продолжительностью более 22 часов зафиксированы показания военных преступников из 731-го и 100-го отрядов Квантунской армии о преступлениях с бактериологическим оружием, совершенных японскими захватчиками на территории Китая.