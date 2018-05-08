Майские работы на китайских полях

Пекин, 7 мая / Синьхуа / — В дни сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю крестьяне по всему Китаю сажают рассаду, ухаживают за посевами и проводят другие полевые работы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ — В дни сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю крестьяне по всему Китаю сажают рассаду, ухаживают за посевами и проводят другие полевые работы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ — В дни сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю крестьяне по всему Китаю сажают рассаду, ухаживают за посевами и проводят другие полевые работы. Фотографии Синьхуа

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ — В дни сезона «лися», или «начало лета», по китайскому сельскохозяйственному календарю крестьяне по всему Китаю сажают рассаду, ухаживают за посевами и проводят другие полевые работы. Фотографии Синьхуа