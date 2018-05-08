Миллион цветущих тюльпанов в Чанчуньском парке

Чанчунь, 7 мая / Синьхуа / — Жители и гости Чанчуня /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай / устремились в эти дни в Чанчуньский парк, где зацвели свыше 1 млн тюльпанов. Фотографии Синьхуа/Чжан Нань

Чанчунь, 7 мая /Синьхуа/ — Жители и гости Чанчуня /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ устремились в эти дни в Чанчуньский парк, где зацвели свыше 1 млн тюльпанов. Фотографии Синьхуа/Чжан Нань

Чанчунь, 7 мая /Синьхуа/ — Жители и гости Чанчуня /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ устремились в эти дни в Чанчуньский парк, где зацвели свыше 1 млн тюльпанов. Фотографии Синьхуа/Чжан Нань

Чанчунь, 7 мая /Синьхуа/ — Жители и гости Чанчуня /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ устремились в эти дни в Чанчуньский парк, где зацвели свыше 1 млн тюльпанов. Фотографии Синьхуа/Чжан Нань

Чанчунь, 7 мая /Синьхуа/ — Жители и гости Чанчуня /провинция Цзилинь, Северо-Восточный Китай/ устремились в эти дни в Чанчуньский парк, где зацвели свыше 1 млн тюльпанов. Фотографии Синьхуа/Чжан Нань