Ходулочники в провинции Фуцзянь 

Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь