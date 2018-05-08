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Ходулочники в провинции Фуцзянь
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Ходулочники в провинции Фуцзянь 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
Фучжоу, 7 мая /Синьхуа/ — На днях во многих местах юго-восточного морского побережья провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/ появились ходулочники. Фотографии Синьхуа/Мэй Юнцунь
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