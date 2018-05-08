Ходулочники в провинции Фуцзянь 

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РГАФД передал Китаю архивную звукозапись с показаниями японских захватчиков о преступлениях с бактериологическим оружием

Эксклюзив: Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху значительно продвинут развитие КНР -- директор лаосского центра по изучению Китая С. Ксаявонг