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Ли Кэцян выступил на торгово-промышленном саммите Китая и Индонезии
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Ли Кэцян выступил на торгово-промышленном саммите Китая и Индонезии 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Джакарта, 7 мая /Синьхуа/ — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня вечером по местному времени совместно с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой посетил проходивший здесь торгово-промышленный саммит Китая и Индонезии, а также выступил на нем с основной речью.
Ли Кэцян сообщил, что Индонезия является обладающей важным влиянием крупной развивающейся страной, а также представителем нарождающихся рыночных экономик. Китай уделяет повышенное внимание развитию отношений с Индонезией. За счет совместных усилий всех кругов двух стран китайско-индонезийские отношения вступили на путь ускоренного развития, экономика и торговля являются наиболее активными и плодотворными сферами сотрудничества двух стран.
Ли Кэцян отметил, что цель его нынешнего визита заключается в дальнейшем укреплении благоприятных тенденций развития межгосударственных отношений, содействии выходу практического сотрудничества сторон на новые ступени.
По его словам, стороны будут развивать сотрудничество в сфере инвестиций и производственных мощностей, содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, делать обмен и сотрудничество в гуманитарной сфере еще более тесными.
Ю. Калла поприветствовал продолжение наращивания Китаем инвестиций в Индонезии, совместное продвижение строительства «Регионального комплексного экономического коридора», углубление сотрудничества в таких сферах, как туризм, цифровая экономика, производственные отрасли, энергоносители, экология и инфраструктура.
На саммите присутствовали свыше 600 представителей торгово-промышленных кругов двух стран. —0—
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