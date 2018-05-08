Ли Кэцян выступил на торгово-промышленном саммите Китая и Индонезии

Джакарта , 7 мая / Синьхуа / — Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян сегодня вечером по местному времени совместно с вице-президентом Индонезии Юсуфом Каллой посетил проходивший здесь торгово-промышленный саммит Китая и Индонезии, а также выступил на нем с основной речью.

Ли Кэцян сообщил, что Индонезия является обладающей важным влиянием крупной развивающейся страной, а также представителем нарождающихся рыночных экономик. Китай уделяет повышенное внимание развитию отношений с Индонезией. За счет совместных усилий всех кругов двух стран китайско-индонезийские отношения вступили на путь ускоренного развития, экономика и торговля являются наиболее активными и плодотворными сферами сотрудничества двух стран.

Ли Кэцян отметил, что цель его нынешнего визита заключается в дальнейшем укреплении благоприятных тенденций развития межгосударственных отношений, содействии выходу практического сотрудничества сторон на новые ступени.

По его словам, стороны будут развивать сотрудничество в сфере инвестиций и производственных мощностей, содействовать либерализации и упрощению торговли и инвестиций, делать обмен и сотрудничество в гуманитарной сфере еще более тесными.

Ю. Калла поприветствовал продолжение наращивания Китаем инвестиций в Индонезии, совместное продвижение строительства «Регионального комплексного экономического коридора», углубление сотрудничества в таких сферах, как туризм, цифровая экономика, производственные отрасли, энергоносители, экология и инфраструктура.

На саммите присутствовали свыше 600 представителей торгово-промышленных кругов двух стран. —0—