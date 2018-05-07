Ли Кэцян провел переговоры с президентом Индонезии Дж. Видодо

Ли Кэцян сообщил, что Китай и Индонезия являются друг для друга важными соседями, естественными партнерами по сотрудничеству, имеющими обширные взаимные интересы. В этом году исполняется 5 лет с установления отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Индонезией, китайская сторона намерена совместно с индонезийской стороной прилагать усилия для содействия реализации еще большего развития межгосударственных отношений.

Ли Кэцян отметил, что в нынешней обстановке в мировой политике и экономике совместное движение вперед и совместное планирование развития Китаем и Индонезией, являющимися крупными развивающимися державами и важными региональными странами, имеет важное стратегическое значение не только для двух стран и их народов, но также для региона и мира.

Ли Кэцян выдвинул конкретные предложения по укреплению двусторонних отношений и сопряжению стратегий развития:

Во-первых, необходимо создать три опоры для всемерного сотрудничества на двустороннем, региональном и международном уровнях, улучшить поддержку развития отношений двух стран.

Во-вторых, требуется углубить сопряжение китайской инициативы «Пояса и пути» с индонезийской концепцией «Глобальной морской опоры», усилить сотрудничество в сфере производственных мощностей, продвигать сотрудничество по двум крупным знаковым проектам — скоростной железной дороге Джакарта-Бандунг и «Региональному комплексному экономическому коридору».

В-третьих, необходимо углубить торгово-инвестиционное сотрудничество.

В-четвертых, необходимо усилить обмены в научной сфере и между молодежью, продвигать культурные контакты и обмен.

Ли Кэцян подчеркнул, что в этом году исполняется 15 лет с установления отношений стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН, китайская сторона намерена совместно с индонезийской стороной содействовать повышению качества и уровня сотрудничества Китая и АСЕАН, ускоренно продвигать переговоры по Соглашению о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве /RCEP/ и строительство экономического сообщества Восточной Азии, способствовать экономической интеграции Восточной Азии.

Дж. Видодо горячо поприветствовал визит Ли Кэцяна в Индонезию. Нынешний визит является первым зарубежным визитом премьера Госсовета КНР после смены состава китайского правительства, что служит воплощением повышенного внимания, уделяемого Китаем отношениям между двумя странами. Китай является стратегическим партнером Индонезии, двустороннее сотрудничество во всех сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции и культуру, непрерывно углубляется, реализуется взаимная выгода и общий выигрыш. Сотрудничество Индонезии с Китаем не только соответствует интересам двух стран и их народов, но и имеет важное значение для мира и развития в мире. Он поблагодарил китайскую сторону за поддержку строительства Индонезией «Регионального комплексного экономического коридора». Индонезийская сторона намерена ускоренно продвигать проект скоростной железной дороги Джакарта-Бандунг, обеспечить как можно более раннее начало работ на всей линии.

Отметив, что китайский рынок обладает огромным скрытым потенциалом, Дж. Видодо поблагодарил китайскую сторону за наращивание импорта из Индонезии пальмового масла, тропических фруктов, кофе и другой сельскохозяйственной продукции. Индонезия намерена усиливать сотрудничество с китайской стороной в формате АСЕАН-Китай, а также контакты и координацию по международным и региональным делам.

Стороны также обменялись мнениями по представляющим взаимный интерес международным и региональным проблемам. —0—