Ли Кэцян предложил Сеулу и Токио ускорить создание зоны свободной торговли

"Необходимо ускорить переговоры по созданию трехстороннего соглашения о свободной торговле и как можно раньше сформировать всеобъемлющее региональное экономическое партнерство", — приводит его слова агентство «Синьхуа»

По словам Ли Кэцяна, стороны должны приступить к реализации совместных проектов по таким направлениям, как борьба с бедностью, ликвидация последствий стихийных бедствий, разработка энергосберегающих технологий.

Ли Кэцян также выступил за регулярное проведение встреч с японским премьером и президентом Южной Кореи, напомнив, что по плану следующие такие переговоры должны пройти в Китае . «Этот механизм является важным элементом сотрудничества в регионе и выступает в качестве двигателя экономического развития», — добавил он.