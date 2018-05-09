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Ли Кэцян предложил Сеулу и Токио ускорить создание зоны свободной торговли
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Ли Кэцян предложил Сеулу и Токио ускорить создание зоны свободной торговли 

ТАСС 27 минут назад
ТОКИО, 9 мая. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду на начавшейся в Токио встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином предложил ускорить процедуру подготовки соглашения о создании зоны свободной торговли между тремя странами.
"Необходимо ускорить переговоры по созданию трехстороннего соглашения о свободной торговле и как можно раньше сформировать всеобъемлющее региональное экономическое партнерство", — приводит его слова агентство «Синьхуа».
По словам Ли Кэцяна, стороны должны приступить к реализации совместных проектов по таким направлениям, как борьба с бедностью, ликвидация последствий стихийных бедствий, разработка энергосберегающих технологий.
Ли Кэцян также выступил за регулярное проведение встреч с японским премьером и президентом Южной Кореи, напомнив, что по плану следующие такие переговоры должны пройти в Китае. «Этот механизм является важным элементом сотрудничества в регионе и выступает в качестве двигателя экономического развития», — добавил он.
Премьер Госсовета КНР прибыл в Токио с визитом, в ходе которого, как ожидается, будет заявлено о новых мерах по усилению китайско-японского экономического сотрудничества. В частности, он может объявить о включении компаний Японии в программу RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor). Этот механизм действует в КНР с 2011 года и позволяет зарубежным инвесторам покупать ценные бумаги на биржах материкового Китая за купленные в Гонконге юани. Китайская сторона также ожидает вовлечения японских инвесторов в реализуемую Пекином экономическую инициативу «Один пояс, один путь», об интересе к которой говорил Абэ.
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