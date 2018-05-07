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Ли Кэцян: Китайско-индонезийское сотрудничество — это сильный сигнал о свободной торговле
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Ли Кэцян: Китайско-индонезийское сотрудничество — это сильный сигнал о свободной торговле 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Джакарта, 7 мая /Синьхуа/ — Сотрудничество между Китаем и Индонезией пошлет миру сильный сигнал о том, что две страны будут работать над содействием свободе торговли и восстановлением глобальной экономики, сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на проходившем здесь сегодня Китайско-индонезийском деловом саммите.
Отметив, что экономики Китая и Индонезии характеризуются сильной взаимодополняемостью, а также огромными внутренними рынками, Ли Кэцян сообщил, что две страны продолжат содействовать наращиванию интеграции в региональном экономическом сотрудничестве.
Ли Кэцян по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо 6-8 мая совершает официальный визит в эту страну Юго-Восточной Азии. —0—
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