Ли Кэцян: Китайско-индонезийское сотрудничество — это сильный сигнал о свободной торговле

Джакарта , 7 мая / Синьхуа / — Сотрудничество между Китаем Индонезией пошлет миру сильный сигнал о том, что две страны будут работать над содействием свободе торговли и восстановлением глобальной экономики, сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на проходившем здесь сегодня Китайско-индонезийском деловом саммите.

Отметив, что экономики Китая и Индонезии характеризуются сильной взаимодополняемостью, а также огромными внутренними рынками, Ли Кэцян сообщил, что две страны продолжат содействовать наращиванию интеграции в региональном экономическом сотрудничестве.

Ли Кэцян по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо 6-8 мая совершает официальный визит в эту страну Юго-Восточной Азии. —0—