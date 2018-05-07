Джакарта, 7 мая /Синьхуа/ — Сотрудничество между Китаем и Индонезией пошлет миру сильный сигнал о том, что две страны будут работать над содействием свободе торговли и восстановлением глобальной экономики, сказал премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на проходившем здесь сегодня Китайско-индонезийском деловом саммите.
Отметив, что экономики Китая и Индонезии характеризуются сильной взаимодополняемостью, а также огромными внутренними рынками, Ли Кэцян сообщил, что две страны продолжат содействовать наращиванию интеграции в региональном экономическом сотрудничестве.
Ли Кэцян по приглашению президента Индонезии Джоко Видодо 6-8 мая совершает официальный визит в эту страну Юго-Восточной Азии. —0—