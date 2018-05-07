Китай готов создавать стратегическое партнерство с АСЕАН более высокого уровня — Ли Кэцян

Джакарта , 7 мая / Синьхуа / — Китай готов использовать 15-летие установления стратегического партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/ в качестве шанса для создания двустороннего стратегического партнерства более высокого уровня и выстраивания более тесного сообщества единой судьбы. Об этом заявил сегодня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с генеральным секретарем АСЕАН Лим Джок Хоем в Джакарте.

Ли Кэцян отметил, что китайская сторона уделяет повышенное внимание сотрудничеству с АСЕАН, твердо поддерживает строительство сообщества АСЕАН, центральный статус АСЕАН в региональном сотрудничестве и проявление организацией большей роли в создании открытой и инклюзивной региональной структуры.

Назвав Китай и АСЕАН развивающимися экономиками, глава китайского правительства призвал стороны решительно защищать мультилатерализм и свободную торговлю, содействовать региональному сотрудничеству, чтобы достичь реальных сдвигов на переговорах по Соглашению о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве /RCEP/.

Лим Джок Хой поблагодарил Китай за оказываемую долгосрочную поддержку процесса интеграции АСЕАН и проявления организацией центральной роли в региональных делах. По его словам, АСЕАН намерена активно сопрягать стратегии развития обеих сторон, и дальше углублять торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, совместно защищать многостороннюю торговую систему, чтобы как можно скорее достичь RCEP, тем самым внося свой вклад в дело процветания и стабильности в регионе и в мире в целом. —0—