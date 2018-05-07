Ещё
Китай готов создавать стратегическое партнерство с АСЕАН более высокого уровня — Ли Кэцян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай готов создавать стратегическое партнерство с АСЕАН более высокого уровня — Ли Кэцян 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Джакарта, 7 мая /Синьхуа/ — Китай готов использовать 15-летие установления стратегического партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/ в качестве шанса для создания двустороннего стратегического партнерства более высокого уровня и выстраивания более тесного сообщества единой судьбы. Об этом заявил сегодня премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с генеральным секретарем АСЕАН Лим Джок Хоем в Джакарте.
Ли Кэцян отметил, что китайская сторона уделяет повышенное внимание сотрудничеству с АСЕАН, твердо поддерживает строительство сообщества АСЕАН, центральный статус АСЕАН в региональном сотрудничестве и проявление организацией большей роли в создании открытой и инклюзивной региональной структуры.
Назвав Китай и АСЕАН развивающимися экономиками, глава китайского правительства призвал стороны решительно защищать мультилатерализм и свободную торговлю, содействовать региональному сотрудничеству, чтобы достичь реальных сдвигов на переговорах по Соглашению о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве /RCEP/.
Лим Джок Хой поблагодарил Китай за оказываемую долгосрочную поддержку процесса интеграции АСЕАН и проявления организацией центральной роли в региональных делах. По его словам, АСЕАН намерена активно сопрягать стратегии развития обеих сторон, и дальше углублять торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, совместно защищать многостороннюю торговую систему, чтобы как можно скорее достичь RCEP, тем самым внося свой вклад в дело процветания и стабильности в регионе и в мире в целом. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Пакистан намерены сотрудничать в военной и военно-технической сферах "Пояс и путь" приносит Греции надежду и возможности -- замминистра экономики и развития страны Эксклюзив: Идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху значительно продвинут развитие КНР -- директор лаосского центра по изучению Китая С. Ксаявонг
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чем поразила инаугурация Путина и другие события дня212
Медведева отказались поддержать880
Украина готовит «диверсию» на Юге России411
Тимати и Хирург удивили костюмами на инаугурации Путина210
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом70
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
16:57
Путин раздал первые указы
Политика Экономика
08:16
Медведева отказались поддержать
Политика Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение