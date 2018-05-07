Секрет популярности Кима в Южной Корее: «Просто один раз пожали друг другу руки» 

Рейтинг лидера КНДР в Южной Корее составил 80%. Ким Чен Ын оказался популярнее даже южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, которого местные жители очень любят. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на опрос южнокорейского телеканала KBS.
Причиной такого скачка популярности Ким Чен Ына в Южной Корее стал межкорейский саммит, который прошел 27 апреля в демилитаризированной зоне на границе двух стран. Мероприятие активно транслировали в Южной Корее. Зрители увидели на экранах не какого-то монстра, каким многие ранее считали Кима, а уверенного в себе и в то же время тактичного и вежливого политика.
Новый рейтинг говорит, скорее, о поддержке не самого Ким Чен Ына, а курса, который начали проводить две страны, рассуждает востоковед, автор издания Republic, живущий в Корее, Федор Тертицкий:
Федор Тертицкий востоковед, автор издания Republic «То, что называется рейтингом, — это одобрение, скорее, не его политики внутри страны, а это означает именно то, что южнокорейцы приветствуют линию на разрядку и надеются на то, что удастся избежать военного конфликта. Вообще южнокорейское правительство затратило очень много денег на кампанию о том, насколько важен этот саммит и насколько это огромный шаг к созданию новой эпохи мира на Корейском полуострове. По-видимому, эта кампания имеет определенный успех. В Сеуле висело огромное количество постеров как правительства, так и мэрии: мир, новое начало, изображение двух пожимающих друг друга рук, силуэта Корейского полуострова и всего прочего. И даже критика со стороны оппозиционных газет была довольно умеренной. Немножко грустно, что люди настолько подвержены влиянию момента, и в этом есть какая-то иррациональность. В прошлом году на запуске ракеты все думали, не будет ли войны, а сейчас пришли, пожали друг другу руки, поели вкусной холодной лапши — и внезапно все уже говорят о разрядке, о том, что будет мир. Основные-то проблемы не решены: есть все та же Северная Корея со всеми особенностями диктаторского правления, с тем же ядерным оружием. Ничего же не изменилось — просто один раз пришли и пожали друг другу руки».
Кадры, на которых Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын шли, взявшись за руки, а потом обнимались, облетели весь мир.
This moment captures the first time a North Korean leader has entered the South since the end of the Korean War. Follow live developments from the Korea summit: https://t.co/2p0pxOU4mp pic.twitter.com/Bicex7YdKz
— The Guardian (@guardian) 27 апреля 2018 г.
Благодаря саммиту поднялся и рейтинг президента Южной Кореи. Впрочем, как отмечает «Российская газета» со ссылкой на южнокорейские СМИ, симпатия южан к лидеру КНДР может очень быстро исчезнуть из-за любого «мелкого инцидента».