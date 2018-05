Секрет популярности Кима в Южной Корее: «Просто один раз пожали друг другу руки»

Рейтинг лидера КНДР в Южной Корее составил 80%. Ким Чен Ын оказался популярнее даже южнокорейского президента Мун Чжэ Ина, которого местные жители очень любят. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на опрос южнокорейского телеканала KBS.

Причиной такого скачка популярности Ким Чен Ына в Южной Корее стал межкорейский саммит, который прошел 27 апреля в демилитаризированной зоне на границе двух стран. Мероприятие активно транслировали в Южной Корее. Зрители увидели на экранах не какого-то монстра, каким многие ранее считали Кима, а уверенного в себе и в то же время тактичного и вежливого политика.

Новый рейтинг говорит, скорее, о поддержке не самого Ким Чен Ына, а курса, который начали проводить две страны, рассуждает востоковед, автор издания Republic, живущий в Корее , Федор Тертицкий:

Федор Тертицкий востоковед, автор издания Republic «То, что называется рейтингом, — это одобрение, скорее, не его политики внутри страны, а это означает именно то, что южнокорейцы приветствуют линию на разрядку и надеются на то, что удастся избежать военного конфликта. Вообще южнокорейское правительство затратило очень много денег на кампанию о том, насколько важен этот саммит и насколько это огромный шаг к созданию новой эпохи мира на Корейском полуострове. По-видимому, эта кампания имеет определенный успех. В Сеуле висело огромное количество постеров как правительства, так и мэрии: мир, новое начало, изображение двух пожимающих друг друга рук, силуэта Корейского полуострова и всего прочего. И даже критика со стороны оппозиционных газет была довольно умеренной. Немножко грустно, что люди настолько подвержены влиянию момента, и в этом есть какая-то иррациональность. В прошлом году на запуске ракеты все думали, не будет ли войны, а сейчас пришли, пожали друг другу руки, поели вкусной холодной лапши — и внезапно все уже говорят о разрядке, о том, что будет мир. Основные-то проблемы не решены: есть все та же Северная Корея со всеми особенностями диктаторского правления, с тем же ядерным оружием. Ничего же не изменилось — просто один раз пришли и пожали друг другу руки».

Кадры, на которых Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын шли, взявшись за руки, а потом обнимались, облетели весь мир.

This moment captures the first time a North Korean leader has entered the South since the end of the Korean War. Follow live developments from the Korea summit: https://t.co/2p0pxOU4mp pic.twitter.com/Bicex7YdKz

Благодаря саммиту поднялся и рейтинг президента Южной Кореи. Впрочем, как отмечает «Российская газета» со ссылкой на южнокорейские СМИ, симпатия южан к лидеру КНДР может очень быстро исчезнуть из-за любого «мелкого инцидента».